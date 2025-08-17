BGS 2025: Concerto Final Fantasy estreia na Brasil Game Show 2025 A Brasil Game Show (BGS) 2025 revelou mais uma atração de destaque: o concerto “A New World: intimate music from Final Fantasy”, marcado... Gamer Point|Do R7 16/08/2025 - 22h17 (Atualizado em 16/08/2025 - 22h17 ) twitter

A Brasil Game Show (BGS) 2025 revelou mais uma atração de destaque: o concerto “A New World: intimate music from Final Fantasy”, marcado para os dias 9 e 10 de outubro. Este será o primeiro concerto da orquestra no Brasil, oferecendo aos fãs da Square Enix e da franquia Final Fantasy VII uma experiência totalmente inédita.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento imperdível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point!

