BGS 2025: Hideo Kojima confirmado na BGS 2025 com DEATH STRANDING 2

Kojima BGS Gamer Point

A Brasil Game Show (BGS) 2025 anunciou a presença do lendário Hideo Kojima, criador de clássicos como Metal Gear e Death Stranding, em sua 16ª edição. O evento acontecerá de 9 a 12 de outubro, no Distrito Anhembi, São Paulo, marcando o retorno do mestre japonês ao maior evento de games da América Latina após oito anos.

Não perca a chance de saber mais sobre este encontro histórico e as novidades que Hideo Kojima trará! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

