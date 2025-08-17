BGS 2025: Hideo Kojima confirmado na BGS 2025 com DEATH STRANDING 2
A Brasil Game Show (BGS) 2025 anunciou a presença do lendário Hideo Kojima, criador de clássicos como Metal Gear e Death Stranding,...
A Brasil Game Show (BGS) 2025 anunciou a presença do lendário Hideo Kojima, criador de clássicos como Metal Gear e Death Stranding, em sua 16ª edição. O evento acontecerá de 9 a 12 de outubro, no Distrito Anhembi, São Paulo, marcando o retorno do mestre japonês ao maior evento de games da América Latina após oito anos.
Não perca a chance de saber mais sobre este encontro histórico e as novidades que Hideo Kojima trará!
