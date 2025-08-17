BGS 2025: Nintendo confirma presença na Brasil Game Show 2025 com Switch 2
A Nintendo é uma das atrações confirmadas na Brasil Game Show (BGS) 2025, que chega à sua 16ª edição de 9 a 12 de outubro de 2025 no...
A Nintendo é uma das atrações confirmadas na Brasil Game Show (BGS) 2025, que chega à sua 16ª edição de 9 a 12 de outubro de 2025 no Distrito Anhembi, em São Paulo. Os visitantes terão a oportunidade inédita de testar o Switch 2 no Brasil, além de participar de experiências interativas que destacam o universo da marca.
