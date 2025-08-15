BGS 2025: PlayStation The Concert 2025 estreia na BGS com trilhas épicas e experiência imersiva
Os fãs de PlayStation no Brasil terão uma oportunidade única em 2025: o PlayStation The Concert chega pela primeira vez à América Latina...
Os fãs de PlayStation no Brasil terão uma oportunidade única em 2025: o PlayStation The Concert chega pela primeira vez à América Latina para celebrar as trilhas sonoras mais icônicas do universo PlayStation. O espetáculo acontecerá nos dias 11 e 12 de outubro, no palco principal da Brasil Game Show (BGS), no Distrito Anhembi, em São Paulo.
Os fãs de PlayStation no Brasil terão uma oportunidade única em 2025: o PlayStation The Concert chega pela primeira vez à América Latina para celebrar as trilhas sonoras mais icônicas do universo PlayStation. O espetáculo acontecerá nos dias 11 e 12 de outubro, no palco principal da Brasil Game Show (BGS), no Distrito Anhembi, em São Paulo.
Não perca a chance de vivenciar essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.
Não perca a chance de vivenciar essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.
Leia Mais em Gamer Point:
Leia Mais em Gamer Point: