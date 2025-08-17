BGS 2025: TCL patrocina espaço Meet Greet na BGS 2025 A TCL, marca reconhecida mundialmente em eletrônicos, confirmou sua participação como patrocinadora oficial do Meet Greet na Brasil... Gamer Point|Do R7 16/08/2025 - 23h17 (Atualizado em 16/08/2025 - 23h17 ) twitter

A TCL, marca reconhecida mundialmente em eletrônicos, confirmou sua participação como patrocinadora oficial do Meet & Greet na Brasil Game Show 2025. Este será o terceiro ano consecutivo que a empresa apoia uma das áreas mais concorridas do evento.

