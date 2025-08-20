BGS 2025: Última chance para equipes de Brawl Stars no Brasil Game Show 2025
A Brasil Game Show 2025 promete momentos intensos para os fãs de Brawl Stars, que terão a oportunidade de acompanhar o Last Chance Qualifier (LCQ) 2025 entre 9 e 12 de outubro no Distrito Anhembi, São Paulo. Este torneio definirá as quatro últimas vagas para a grande final do World Finals do popular jogo mobile.
Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades e detalhes desse evento imperdível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.
Leia Mais em Gamer Point:
