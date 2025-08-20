Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

BGS 2025: Última chance para equipes de Brawl Stars no Brasil Game Show 2025

A Brasil Game Show 2025 promete momentos intensos para os fãs de Brawl Stars, que terão a oportunidade de acompanhar o Last Chance...

Gamer Point

Gamer Point|Do R7

Clash Royale Brasil Game Show 2025 Gamer Point

A Brasil Game Show 2025 promete momentos intensos para os fãs de Brawl Stars, que terão a oportunidade de acompanhar o Last Chance Qualifier (LCQ) 2025 entre 9 e 12 de outubro no Distrito Anhembi, São Paulo. Este torneio definirá as quatro últimas vagas para a grande final do World Finals do popular jogo mobile.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades e detalhes desse evento imperdível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.