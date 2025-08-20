BGS 2025: Última chance para equipes de Brawl Stars no Brasil Game Show 2025 A Brasil Game Show 2025 promete momentos intensos para os fãs de Brawl Stars, que terão a oportunidade de acompanhar o Last Chance... Gamer Point|Do R7 19/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h18 ) twitter

Clash Royale Brasil Game Show 2025 Gamer Point

A Brasil Game Show 2025 promete momentos intensos para os fãs de Brawl Stars, que terão a oportunidade de acompanhar o Last Chance Qualifier (LCQ) 2025 entre 9 e 12 de outubro no Distrito Anhembi, São Paulo. Este torneio definirá as quatro últimas vagas para a grande final do World Finals do popular jogo mobile.

