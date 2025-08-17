Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

BGS 2025: Yoko Shimomura confirmada na BGS 2025 com homenagem e Meet Greet

A Brasil Game Show (BGS) 2025 confirmou mais uma atração de peso: Yoko Shimomura, compositora responsável por algumas das trilhas sonoras...

Gamer Point

Gamer Point|Do R7

Yoko Shimomura confirmada na BGS 2025 com homenagem e Meet & Greet Gamer Point

A Brasil Game Show (BGS) 2025 confirmou mais uma atração de peso: Yoko Shimomura, compositora responsável por algumas das trilhas sonoras mais icônicas da história dos games, incluindo FINAL FANTASY XV (2016), Street Fighter II (1991), Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (1996) e diversos títulos da franquia Kingdom Hearts.

Não perca a chance de saber mais sobre essa lenda da música nos games! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.