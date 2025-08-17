BGS 2025: Yoko Shimomura confirmada na BGS 2025 com homenagem e Meet Greet
A Brasil Game Show (BGS) 2025 confirmou mais uma atração de peso: Yoko Shimomura, compositora responsável por algumas das trilhas sonoras
A Brasil Game Show (BGS) 2025 confirmou mais uma atração de peso: Yoko Shimomura, compositora responsável por algumas das trilhas sonoras mais icônicas da história dos games, incluindo FINAL FANTASY XV (2016), Street Fighter II (1991), Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (1996) e diversos títulos da franquia Kingdom Hearts.
Não perca a chance de saber mais sobre essa lenda da música nos games! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.
