BGS 2025: Yoko Shimomura confirmada na BGS 2025 com homenagem e Meet Greet

A Brasil Game Show (BGS) 2025 confirmou mais uma atração de peso: Yoko Shimomura, compositora responsável por algumas das trilhas sonoras mais icônicas da história dos games, incluindo FINAL FANTASY XV (2016), Street Fighter II (1991), Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (1996) e diversos títulos da franquia Kingdom Hearts.

