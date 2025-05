Black Ops 6: conheça os novos mapas multiplayer da Temporada 4 A Temporada 4 de Call of Duty: Black Ops 6 começa em 29 de maio e chega com uma enxurrada de conteúdos para os jogadores de Black Ops... Gamer Point|Do R7 27/05/2025 - 14h17 (Atualizado em 27/05/2025 - 14h17 ) twitter

A Temporada 4 de Call of Duty: Black Ops 6 começa em 29 de maio e chega com uma enxurrada de conteúdos para os jogadores de Black Ops 6 e Warzone. Entre os principais destaques estão cinco novos mapas multiplayer, sendo três já disponíveis no dia do lançamento. Os mapas Shutdown, Fugitive e Blitz são os primeiros a entrar em rotação, cada um oferecendo cenários táticos únicos. Neste guia prático, você confere o que esperar de cada um e como tirar o melhor proveito deles.

