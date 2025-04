Black Ops 6 – Temporada 3: Tudo sobre o Passe e como upar mais rápido A Temporada 3 de Call of Duty: Black Ops 6 chegou com uma série de novidades e atualizações que agradam tanto os novatos quanto os... Gamer Point|Do R7 16/04/2025 - 22h07 (Atualizado em 16/04/2025 - 22h07 ) twitter

Capa

A Temporada 3 de Call of Duty: Black Ops 6 chegou com uma série de novidades e atualizações que agradam tanto os novatos quanto os veteranos da franquia. O passe de batalha é uma das grandes atrações, oferecendo centenas de itens exclusivos. Para quem quer ir além e garantir recompensas mais rapidamente, o BlackCell é uma excelente opção. Neste artigo, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre o passe, como upar rapidamente e, claro, sobre as skins que são destaque dessa temporada.

