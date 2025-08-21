Blizzard revela World of Warcraft: Midnight, nova expansão da Saga da Alma do Mundo A Blizzard apresentou na gamescom Opening Night Live a expansão World of Warcraft: Midnight, continuação direta de The War Within e... Gamer Point|Do R7 21/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h38 ) twitter

World of Warcraft Midnight Gamer Point

A Blizzard apresentou na gamescom Opening Night Live a expansão World of Warcraft: Midnight, continuação direta de The War Within e o segundo capítulo da Saga da Alma do Mundo. O novo conteúdo coloca os jogadores frente a frente com Xal’atath, emissária do Caos, e já pode ser adquirido em pré-venda.

Para mais detalhes sobre essa nova e empolgante expansão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

