Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Call of Duty: Black Ops 7 terá missão final inédita conectada ao multiplayer

A Activision prepara novidades inéditas para Call of Duty: Black Ops 7, a nova edição da franquia que marcou gerações de jogadores....

Gamer Point

Gamer Point|Do R7

Gamer Point

A Activision prepara novidades inéditas para Call of Duty: Black Ops 7, a nova edição da franquia que marcou gerações de jogadores. Embora o multiplayer continue sendo o carro-chefe, a campanha reserva uma experiência diferente e ousada para quem gosta de desafios.

Para mais detalhes sobre essa emocionante novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.