Call of Duty: Black Ops 7 terá preço padrão de US$69,99 nos EUA O lançamento oficial de Call of Duty: Black Ops 7 deve ser anunciado após a Gamescom 2025, com pré-venda aberta logo em seguida. Segundo... Gamer Point|Do R7 17/08/2025 - 21h57 (Atualizado em 17/08/2025 - 21h57 ) twitter

Call of Duty Black Ops 7 Gamer Point

O lançamento oficial de Call of Duty: Black Ops 7 deve ser anunciado após a Gamescom 2025, com pré-venda aberta logo em seguida. Segundo o insider billbil-kun, a edição padrão do jogo será vendida por US$69,99 / €79,99, enquanto a edição Vault, similar a uma Deluxe com conteúdo extra, terá preço de US$99,99 / €109,99.

