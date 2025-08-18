Call of Duty: Black Ops 7 terá preço padrão de US$69,99 nos EUA
O lançamento oficial de Call of Duty: Black Ops 7 deve ser anunciado após a Gamescom 2025, com pré-venda aberta logo em seguida. Segundo...
O lançamento oficial de Call of Duty: Black Ops 7 deve ser anunciado após a Gamescom 2025, com pré-venda aberta logo em seguida. Segundo o insider billbil-kun, a edição padrão do jogo será vendida por US$69,99 / €79,99, enquanto a edição Vault, similar a uma Deluxe com conteúdo extra, terá preço de US$99,99 / €109,99.
O lançamento oficial de Call of Duty: Black Ops 7 deve ser anunciado após a Gamescom 2025, com pré-venda aberta logo em seguida. Segundo o insider billbil-kun, a edição padrão do jogo será vendida por US$69,99 / €79,99, enquanto a edição Vault, similar a uma Deluxe com conteúdo extra, terá preço de US$99,99 / €109,99.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point para mais detalhes sobre essa estratégia de preços!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point para mais detalhes sobre essa estratégia de preços!
Leia Mais em Gamer Point:
Leia Mais em Gamer Point: