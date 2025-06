Cat Quest III Zarpa para iPhone, iPad e Mac em Agosto Atenção, gataventureiros! Preparem-se para içar as velas, pois Cat Quest III, a aclamada aventura marítima felina, está a caminho dos... Gamer Point|Do R7 03/06/2025 - 14h18 (Atualizado em 03/06/2025 - 14h18 ) twitter

Atenção, gataventureiros! Preparem-se para içar as velas, pois Cat Quest III, a aclamada aventura marítima felina, está a caminho dos dispositivos Apple. Lançado com sucesso no ano passado para PC e consoles, o jogo chegará para iPhone, iPad e Mac em 8 de agosto de 2025.

Consulte no nosso parceiro Gamer Point para saber mais sobre essa emocionante aventura!

