Chelsea prepara oferta de R$ 386 milhões por joão pedro de olho no super mundial de clubes Os clubes já começaram a se movimentar nos bastidores visando o Super Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado nos Estados Unidos... Gamer Point|Do R7 23/05/2025 - 13h17 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

Os clubes já começaram a se movimentar nos bastidores visando o Super Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado nos Estados Unidos. A entidade máxima do futebol abrirá uma janela de transferências especial entre os dias 1º e 10 de junho, voltada exclusivamente para os times participantes do torneio. Um dos protagonistas dessa movimentação é o Chelsea, adversário do Flamengo na fase de grupos, que está pronto para fazer uma proposta impactante por João Pedro, atacante revelado pelo Fluminense.

Para mais detalhes sobre essa negociação e o impacto no Super Mundial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Flamengo mira contratação de Esequiel Barco, ex-carrasco na Sul-Americana de 2017

Elden Ring vai ganhar filme live-action

Vivo lança Samsung Galaxy S25 Edge com até R$ 2.500 de desconto