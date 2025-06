Converse Lança Coleção Especial com o Ícone Doraemon no Brasil! Os fãs de animes e mangás têm um motivo especial para celebrar: Doraemon, o adorável gato-robô do futuro, acaba de ganhar uma collab... Gamer Point|Do R7 18/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

Os fãs de animes e mangás têm um motivo especial para celebrar: Doraemon, o adorável gato-robô do futuro, acaba de ganhar uma collab vibrante e nostálgica com a Converse. A parceria celebra o universo da icônica série japonesa, trazendo modelos para todas as idades, repletos de personalidade e referências ao personagem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todos os detalhes dessa coleção incrível!

Leia Mais em Gamer Point:

HONOR Magic7 Lite Chega ao Brasil com Bateria Gigante e IA para Segurar o Ritmo do Dia a Dia

Dako Lança Nova Linha “Cozinha Dako”: Inovação, Praticidade e Design Minimalista para o Lar Brasileiro

Heroes of Valor | Review (PC)