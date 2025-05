Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025: Prime Video e CazéTV Transmitirão Todos os Jogos do Novo Mundial Uma excelente notícia para os fãs de futebol no Brasil! O Prime Video e a CazéTV firmaram uma parceria estratégica para a transmissão... Gamer Point|Do R7 29/05/2025 - 13h37 (Atualizado em 29/05/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

Uma excelente notícia para os fãs de futebol no Brasil! O Prime Video e a CazéTV firmaram uma parceria estratégica para a transmissão completa da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Todos os 63 jogos do torneio estarão disponíveis para os membros Prime através do canal, sem custo adicional.

Não perca a chance de saber mais sobre essa emocionante parceria e como acompanhar todos os jogos! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Aventura Felina “Copycat” Chega ao PlayStation 5 e Xbox Series X|S!

Days of Play 2025 já está disponivel repleto de novidades

PlayStation 5 Slim Edição Digital por apenas R$3.254,07 na Amazon