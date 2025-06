Dako Lança Nova Linha “Cozinha Dako”: Inovação, Praticidade e Design Minimalista para o Lar Brasileiro Em comemoração aos seus 90 anos, a Dako – marca que acompanha os lares brasileiros há quase um século – acaba de anunciar um grande... Gamer Point|Do R7 18/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 18/06/2025 - 18h17 ) twitter

Em comemoração aos seus 90 anos, a Dako – marca que acompanha os lares brasileiros há quase um século – acaba de anunciar um grande marco: a estreia no segmento de eletroportáteis com a linha Cozinha Dako. Com design elegante, funcionalidades inteligentes e foco na praticidade do dia a dia, a coleção é composta por sete itens essenciais, criados para transformar o preparo das suas receitas em algo ainda mais simples e prazeroso.

Consulte no nosso parceiro Gamer Point para saber mais sobre essa nova linha incrível!

