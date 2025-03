Death Stranding 2: On the Beach chega em 26 de junho ao PS5 A Sony confirmou neste domingo (9), durante o SXSW 2025, que Death Stranding 2: On the Beach será lançado em 26 de junho de 2025 no...

Gamer Point|Do R7 09/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 09/03/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share