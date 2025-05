Diablo IV: Temporada 8 – O Retorno de Belial | Review + Dicas A oitava temporada de Diablo IV chegou com o pé no acelerador. Com uma progressão mais direta, recompensas interessantes e um sistema... Gamer Point|Do R7 08/05/2025 - 00h46 (Atualizado em 08/05/2025 - 00h46 ) twitter

Diablo IV Temporada 8 Gamer Point

A oitava temporada de Diablo IV chegou com o pé no acelerador. Com uma progressão mais direta, recompensas interessantes e um sistema novo de passe que tenta inovar, ela entrega diversão quase imediata — mas também escorrega em alguns pontos. Joguei bastante desde o lançamento e, apesar das críticas que vou comentar aqui, posso dizer: é uma temporada divertida, mais acessível e que flui muito bem. Só senti falta de um pouco mais de profundidade para prender a longo prazo.

