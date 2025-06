Dune: Awakening | Review (PC) Desde os primeiros segundos em Dune: Awakening, senti algo diferente. Afinal, meu sonho era esse jogo, e ali estava, o universo completo... Gamer Point|Do R7 16/06/2025 - 16h57 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h57 ) twitter

Desde os primeiros segundos em Dune: Awakening, senti algo diferente. Afinal, meu sonho era esse jogo, e ali estava, o universo completo de Duna se abrindo diante dos meus olhos: desde os grãos de areia que ondulavam sob o vento até os primeiros acordes daquela trilha sonora impecável ecoando como prelúdio de uma jornada monumental. No entanto, junto ao fascínio, surgia uma sensação de tensão — tanto técnica quanto emocional — que me fisgou e, por isso mesmo, me manteve vidrado.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa experiência única, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

