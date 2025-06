Dying Light celebra 10 anos com atualização gratuita que aprimora gráficos e som A Techland acaba de anunciar a chegada oficial do aguardado Retouched Update para Dying Light, uma atualização gratuita que promete... Gamer Point|Do R7 24/06/2025 - 22h36 (Atualizado em 24/06/2025 - 22h36 ) twitter

A Techland acaba de anunciar a chegada oficial do aguardado Retouched Update para Dying Light, uma atualização gratuita que promete deixar o clássico jogo de zumbis com cara nova. O conteúdo será liberado no dia 26 de junho de 2025 para todas as plataformas, incluindo PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

