Easter Egg Nuuvem 2025 traz descontos de até 95% e bundles com jogos de peso A tradicional campanha Easter Egg 2025 da Nuuvem já está no ar, e esse ano ela veio mais recheada do que nunca. São mais de 3.000 jogos... Gamer Point|Do R7 17/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 17/04/2025 - 21h45 )

Easter Egg Nuuvem 2025

A tradicional campanha Easter Egg 2025 da Nuuvem já está no ar, e esse ano ela veio mais recheada do que nunca. São mais de 3.000 jogos com até 95% de desconto, incluindo títulos de peso como Resident Evil 4 Remake, Lies of P, Devil May Cry 5, Yakuza: Like a Dragon e Monster Hunter Rise.

