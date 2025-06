Elden Ring: Nightreign | Review (PC) Como um jogador que passou mais de 200 horas em Elden Ring, uma parte de mim sempre desejava algo cooperativo – algo mais coop do que... Gamer Point|Do R7 04/06/2025 - 23h16 (Atualizado em 04/06/2025 - 23h16 ) twitter

Elden Gamer Point

Como um jogador que passou mais de 200 horas em Elden Ring, uma parte de mim sempre desejava algo cooperativo – algo mais coop do que o que já conhecemos – vindo da FromSoftware. Isso me deixou bastante receoso, eu admito, até eu sentir a primeira experiência do game, o recém-lançado Elden Ring Nightreign. Fui lançado de cabeça em um mundo familiar, mas com uma pegada totalmente nova, e posso dizer que minhas preocupações iniciais se dissiparam como névoa no amanhecer de Lands Between. É uma aposta ousada da FromSoftware em um gênero que eles não exploraram tão profundamente, e o resultado é uma experiência que, embora desafiadora, consegue ser incrivelmente recompensadora.

