FIFA Notifica CBF por Caso Ancelotti: Empresário Sem Licença em Pauta

A contratação do técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira masculina de futebol está sob os holofotes da FIFA. A entidade máxima do futebol notificou a CBF para investigar uma possível violação no regulamento de agentes de futebol. O cerne da questão é a previsão de uma comissão de 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7,7 milhões) destinada ao empresário Diego Fernandes, que atuou na negociação.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

