Finais do reload de rainbow six terão duelo brasileiro entre Loud e Furia A Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, recebe nesta sexta-feira (16) o início das finais do RELOAD, torneio internacional inédito de... Gamer Point|Do R7 16/05/2025 - 15h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

A Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, recebe nesta sexta-feira (16) o início das finais do RELOAD, torneio internacional inédito de Rainbow Six Siege, com três times brasileiros entre os classificados: W7M Esports, LOUD e FURIA. O campeonato, que conta com patrocínio da Prefeitura do Rio, é o primeiro evento competitivo oficial do novo Siege X, versão atualizada do jogo da Ubisoft.

Não perca a chance de acompanhar todos os detalhes dessa emocionante competição, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point!

Leia Mais em Gamer Point:

Stellar Blade recebe requisitos para PC e diversas novidades

Pivot of Hearts | Review (PC)

ASUS lança ROG Strix SCAR com RTX 5090 e Intel Ultra 9 no Brasil