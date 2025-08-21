Logo R7.com
FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles: confira o novo trailer e sistemas de combate

Gamer Point

Gamer Point|Do R7

FINAL FANTASY TACTICS The Ivalice Chronicles Gamer Point

A SQUARE ENIX lançou um novo trailer de gameplay de FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles, trazendo uma prévia completa das batalhas táticas, progressão de personagens e melhorias visuais que modernizam este clássico do gênero. A versão remasterizada apresenta visuais aprimorados, interface renovada, dublagem completa e atualizações de UX, tornando a experiência mais acessível sem perder a profundidade estratégica que os fãs adoram.

