Flamengo Brilha e Vence Chelsea por 3 a 1 no Mundial de Clubes Repetindo o feito de 1981, o Flamengo mais uma vez “colocou os ingleses na roda”! Na tarde desta sexta-feira, 20 de junho de 2025,... Gamer Point|Do R7 20/06/2025 - 17h56 (Atualizado em 20/06/2025 - 17h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

Repetindo o feito de 1981, o Flamengo mais uma vez “colocou os ingleses na roda”! Na tarde desta sexta-feira, 20 de junho de 2025, o rubro-negro carioca superou o Chelsea por 3 a 1 no Lincoln Financial Field, em jogo válido pelo Grupo D da Copa do Mundo de Clubes.

Para mais detalhes sobre essa grande vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Samsung Anuncia Parceria com EA e Xbox para Trazer EA SPORTS FC 25 ao Samsung Gaming Hub

Motorola Razr 40 Ultra: O Dobrável esta com R$195 de desconto

PSG x Botafogo pelo Mundial de Clubes: veja onde assistir