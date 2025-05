Flamengo mira contratação de Esequiel Barco, ex-carrasco na Sul-Americana de 2017 O Flamengo está de olho em um nome conhecido da Nação: Esequiel Barco, atacante argentino que já foi carrasco do clube em final internacional... Gamer Point|Do R7 23/05/2025 - 13h17 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

O Flamengo está de olho em um nome conhecido da Nação: Esequiel Barco, atacante argentino que já foi carrasco do clube em final internacional, voltou ao radar rubro-negro. Segundo informações da imprensa argentina, o jogador está na mira do Mengão para reforçar o elenco no segundo semestre da temporada 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todos os detalhes dessa possível contratação!

Leia Mais em Gamer Point:

Chelsea prepara oferta de R$ 386 milhões por joão pedro de olho no super mundial de clubes

Elden Ring vai ganhar filme live-action

Vivo lança Samsung Galaxy S25 Edge com até R$ 2.500 de desconto