Flamengo no Mundial de Clubes FIFA: Grupo D Definido e Elenco Completo Convocado para a Disputa nos EUA O Flamengo já conhece seus adversários e está com o elenco definido para a primeira edição do Super Mundial de Clubes da FIFA, que... Gamer Point|Do R7 14/06/2025 - 13h16 (Atualizado em 14/06/2025 - 13h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

O Flamengo já conhece seus adversários e está com o elenco definido para a primeira edição do Super Mundial de Clubes da FIFA, que acontece nos Estados Unidos. O Rubro-Negro Carioca, que garantiu sua vaga ao vencer a Copa Libertadores da América de 2022, integra o Grupo D da competição, prometendo confrontos de peso desde a fase inicial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todos os detalhes do Flamengo no Mundial!

Leia Mais em Gamer Point:

Leo Ortiz Defende Gerson em Meio a Rumores de Saída do Flamengo para o Mundial de Clubes

The Alters está disponivel e com Day One para o Gamepass

The Division 2: Battle for Brooklyn | Review (PS5)