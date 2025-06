Fortnite: Ameaça da Estrela da Morte! Evento ao Vivo “Sabotagem da Estrela da Morte” Chega em 7 de Junho A Ilha do Battle Royale está em perigo! Sob as ordens do Imperador Palpatine, o superlaser da Estrela da Morte está carregado e pronto... Gamer Point|Do R7 04/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 04/06/2025 - 17h37 ) twitter

A Ilha do Battle Royale está em perigo! Sob as ordens do Imperador Palpatine, o superlaser da Estrela da Morte está carregado e pronto para a aniquilação total. Mas a esperança persiste, e os jogadores de Fortnite terão a chance de lutar pela sobrevivência em um evento ao vivo épico que encerra a temporada: Sabotagem da Estrela da Morte, no sábado, 7 de junho, às 15h (horário de Brasília).

Não perca a chance de participar deste evento histórico! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

