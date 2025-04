Fortnite libera skin grátis de Stormtrooper e episódios temáticos da Disney; veja como resgatar 2 de maio está chegando com um evento imperdível para os fãs de Fortnite e Star Wars. A partir das 11h (horário de Brasília), o jogo... Gamer Point|Do R7 29/04/2025 - 23h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 23h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fortnite skin grátis Stormtrooper Star Wars Gamer Point

2 de maio está chegando com um evento imperdível para os fãs de Fortnite e Star Wars. A partir das 11h (horário de Brasília), o jogo vai lançar a primeira temporada temática de Star Wars no Battle Royale, com uma série de novidades que prometem agitar os jogadores.

Não perca a chance de garantir sua skin do Stormtrooper e conferir os episódios temáticos! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

FBC: Firebreak será lançado em 17 de junho e chega direto no Game Pass e PS Plus

Porque as consultorias tradicionais estão perdendo espaço no mercado

Lity Lança Carregador Eco Power 3.5kW Bivolt para Veículos Elétricos no Brasil