Frankie e os Monstros: nova animação chega aos cinemas em outubro

A Paris Filmes revelou o primeiro trailer de “Frankie e os Monstros” (Stitch Head), longa de animação que estreia nos cinemas brasileiros em 30 de outubro. A obra, dirigida por Steve Hudson, é baseada no livro infantil homônimo e promete encantar o público com uma mistura de humor, fantasia e emoção.

