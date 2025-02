FREEDOM WARS Remastered | Review A Redescoberta da Luta pela Liberdade Quando ouvimos falar em “remaster”, a ideia geralmente remete a melhorias gráficas e pequenas... Gamer Point|Do R7 20/01/2025 - 12h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Redescoberta da Luta pela Liberdade Quando ouvimos falar em “remaster”, a ideia geralmente remete a melhorias gráficas e pequenas correções. No entanto, quando se trata de Freedom Wars Remastered, o conceito de remaster é feito de forma bastante interessante. Originalmente lançado para o PS Vita, Freedom Wars conquistou um pequeno, mas dedicado, público com sua proposta única de mistura entre ação intensa, exploração, e uma narrativa que desafia as concepções de liberdade e opressão.

Não perca a oportunidade de entender mais sobre essa experiência única, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Conan, o Bárbaro, chega em Mortal Kombat 1: confira os detalhes da nova DLC

Tales of Graces f Remastered: tudo sobre o retorno do clássico da Bandai Namco

Lady Gaga no Rio de Janeiro: guia completo para curtir o show na Praia de Copacabana