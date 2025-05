Funko pop exclusivo de Lilo Stitch chega ao brasil com tiragem limitada e venda exclusiva na Amazon e Ri Happy Com a estreia do aguardado live-action Lilo Stitch nos cinemas em 22 de maio, os fãs da animação da Disney têm mais um motivo para... Gamer Point|Do R7 20/05/2025 - 13h37 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h37 ) twitter

Gamer Point

Com a estreia do aguardado live-action Lilo & Stitch nos cinemas em 22 de maio, os fãs da animação da Disney têm mais um motivo para comemorar. A Candide, distribuidora oficial da Funko no Brasil, anunciou o lançamento de uma linha exclusiva e limitada de Funkos colecionáveis inspirados no universo de Stitch. Os itens estarão disponíveis em pontos de venda selecionados, com tiragem restrita e alto valor para colecionadores.

Não perca a chance de garantir esses itens raros! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

