Game Science anuncia Black Myth: Zhong Kui, sucessor espiritual de Wukong A Game Science revelou nesta terça-feira (20) o desenvolvimento de Black Myth: Zhong Kui, novo capítulo da série que começou com Black... Gamer Point|Do R7 21/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h18 )

Black Myth: Zhong Kui Gamer Point

A Game Science revelou nesta terça-feira (20) o desenvolvimento de Black Myth: Zhong Kui, novo capítulo da série que começou com Black Myth: Wukong. O jogo será um RPG de ação single-player, planejado para PC e consoles, mas ainda sem data de lançamento confirmada.

Para mais detalhes sobre este emocionante novo título, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

