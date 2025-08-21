Logo R7.com
Game Science anuncia Black Myth: Zhong Kui, sucessor espiritual de Wukong

Gamer Point

Gamer Point|Do R7

Black Myth: Zhong Kui Gamer Point

A Game Science revelou nesta terça-feira (20) o desenvolvimento de Black Myth: Zhong Kui, novo capítulo da série que começou com Black Myth: Wukong. O jogo será um RPG de ação single-player, planejado para PC e consoles, mas ainda sem data de lançamento confirmada.

Para mais detalhes sobre este emocionante novo título, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

