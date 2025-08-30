Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Ghost of Yōtei está pronto: Sucker Punch conclui desenvolvimento do jogo para PS5

A Sony Interactive Entertainment e a Sucker Punch Productions anunciaram que Ghost of Yōtei atingiu o status gold, indicando que o...

Gamer Point

Gamer Point|Do R7

Ghost of Yōtei Gamer Point

A Sony Interactive Entertainment e a Sucker Punch Productions anunciaram que Ghost of Yōtei atingiu o status gold, indicando que o desenvolvimento foi concluído e que o jogo está pronto para lançamento conforme prometido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todas as novidades sobre este aguardado lançamento!

Leia Mais em Gamer Point:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.