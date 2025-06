Ghost of Yōtei Terá State of Play Exclusivo em Julho A PlayStation confirmou um State of Play exclusivo para Ghost of Yōtei (sucessor de Ghost of Tsushima) em julho. A data exata da transmissão... Gamer Point|Do R7 04/06/2025 - 23h16 (Atualizado em 04/06/2025 - 23h16 ) twitter

Ghost of Yotei Gamer Point

A PlayStation confirmou um State of Play exclusivo para Ghost of Yōtei (sucessor de Ghost of Tsushima) em julho. A data exata da transmissão ainda será anunciada, mas o evento focará totalmente no próximo título da Sucker Punch para PS5.

Consulte no nosso parceiro Gamer Point para saber mais sobre o que esperar deste emocionante evento!

