GTA Online traz zumbis tropicais em Cayo Perico

Os mortos-vivos chegaram a GTA Online, desta vez em clima tropical! A Rockstar Games lançou a atualização Cayo Perico Zombie Survival...

GTA Online Cayo Perico Zombie Survival Gamer Point

Os mortos-vivos chegaram a GTA Online, desta vez em clima tropical! A Rockstar Games lançou a atualização Cayo Perico Zombie Survival, levando os jogadores à famosa ilha para enfrentar hordas de zumbis sozinho ou com amigos.

Não perca a chance de descobrir todos os detalhes dessa atualização emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point!

