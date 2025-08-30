GTA Online traz zumbis tropicais em Cayo Perico Os mortos-vivos chegaram a GTA Online, desta vez em clima tropical! A Rockstar Games lançou a atualização Cayo Perico Zombie Survival... Gamer Point|Do R7 30/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 30/08/2025 - 00h37 ) twitter

GTA Online Cayo Perico Zombie Survival Gamer Point

Os mortos-vivos chegaram a GTA Online, desta vez em clima tropical! A Rockstar Games lançou a atualização Cayo Perico Zombie Survival, levando os jogadores à famosa ilha para enfrentar hordas de zumbis sozinho ou com amigos.

Não perca a chance de descobrir todos os detalhes dessa atualização emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point!

