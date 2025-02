Hearthstone apresenta o Miniconjunto Heróis de StarCraft: confira as novidades Nesta terça-feira (21), Hearthstone lança o aguardado Miniconjunto Heróis de StarCraft, trazendo uma colaboração épica entre os universos... Gamer Point|Do R7 22/01/2025 - 14h47 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h47 ) twitter

Nesta terça-feira (21), Hearthstone lança o aguardado Miniconjunto Heróis de StarCraft, trazendo uma colaboração épica entre os universos de StarCraft e Hearthstone. Com 49 novos cards, este é o maior Miniconjunto já lançado no jogo, prometendo uma experiência única para os fãs de ambas as franquias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todas as novidades!

