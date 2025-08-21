Hell Let Loose: Vietnam mergulha os jogadores no conflito do Sudeste Asiático A Team17 em parceria com a Expression Games apresentou ao mundo Hell Let Loose: Vietnam, uma nova entrada no universo do popular FPS... Gamer Point|Do R7 21/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 21/08/2025 - 00h57 ) twitter

Hell Let Loose Vietnam Gamer Point

A Team17 em parceria com a Expression Games apresentou ao mundo Hell Let Loose: Vietnam, uma nova entrada no universo do popular FPS tático lançado em 2021. O título promete transportar os fãs para os campos de batalha da Guerra do Vietnã, oferecendo combates intensos, realismo histórico e uma jogabilidade focada em cooperação de esquadrão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra tudo sobre as novidades deste emocionante jogo!

