Hell Let Loose: Vietnam mergulha os jogadores no conflito do Sudeste Asiático

A Team17 em parceria com a Expression Games apresentou ao mundo Hell Let Loose: Vietnam, uma nova entrada no universo do popular FPS tático lançado em 2021. O título promete transportar os fãs para os campos de batalha da Guerra do Vietnã, oferecendo combates intensos, realismo histórico e uma jogabilidade focada em cooperação de esquadrão.

