Hellblade II é confirmado no PS5 Antes exclusivo do Xbox, Senua's Saga: Hellblade II foi oficialmente anunciado para o PlayStation 5. O jogo chega ao console da Sony... Gamer Point|Do R7 21/05/2025 - 20h36 (Atualizado em 21/05/2025 - 20h36 )

Hellblade 2 Gamer Point

Antes exclusivo do Xbox, Senua’s Saga: Hellblade II foi oficialmente anunciado para o PlayStation 5. O jogo chega ao console da Sony no verão de 2025 (inverno no Brasil) com suporte ao DualSense, melhorias visuais e compatibilidade com o PS5 Pro.

