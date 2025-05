Helldivers 2 Celebra com Estilo: Novo Warbond “Mestres de Cerimônias” Chega em 9 de Maio A Superterra convoca seus mais ilustres defensores para uma celebração de bravura e estilo! Helldivers 2, o popular shooter cooperativo... Gamer Point|Do R7 08/05/2025 - 14h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 14h07 ) twitter

A Superterra convoca seus mais ilustres defensores para uma celebração de bravura e estilo! Helldivers 2, o popular shooter cooperativo da Arrowhead Game Studios, está prestes a receber uma nova leva de conteúdo com o lançamento do Warbond premium “Mestres de Cerimônias”. Programado para chegar em 9 de maio de 2024, este novo pacote trará um arsenal de armas, armaduras e itens cosméticos temáticos para os jogadores de PlayStation 5 e PC.

Não perca a chance de saber mais sobre as novidades e como elas podem transformar sua experiência no jogo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

