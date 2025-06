Hisense Acelera no Brasil com Modelos de TVs e Expansão Completa em Eletrodomésticos A Hisense, gigante global em TVs com mais de 100 polegadas e a segunda maior em volume de vendas em 2024, está ampliando significativamente... Gamer Point|Do R7 09/06/2025 - 15h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 15h56 ) twitter

A Hisense, gigante global em TVs com mais de 100 polegadas e a segunda maior em volume de vendas em 2024, está ampliando significativamente seu portfólio no Brasil. A marca traz ao mercado nacional os mesmos produtos já consolidados globalmente, com destaque para as novas linhas de QLED, ULED Mini LED e Laser TV, além de uma vasta gama de eletrodomésticos e soluções de climatização.

Para mais detalhes sobre essa expansão e as inovações da Hisense, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

