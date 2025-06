Hisense Destaca Liderança Global em Telas Grandes no Mundial de Clubes da FIFA 2025 A Hisense, gigante global de eletrônicos e eletrodomésticos, está aproveitando o palco do Mundial de Clubes da FIFA 2025 para reafirmar... Gamer Point|Do R7 24/06/2025 - 15h17 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h17 ) twitter

A Hisense, gigante global de eletrônicos e eletrodomésticos, está aproveitando o palco do Mundial de Clubes da FIFA 2025 para reafirmar sua dominância no mercado de TVs, especialmente em tecnologias de telas grandes. Com a ousada mensagem “HISENSE TV 100”, NÚMERO 1 GLOBAL” exibida nos estádios, a marca reforça sua liderança em inovação.

