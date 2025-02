Hogwarts Legacy ganha suporte oficial a mods no PC – descubra todas as novidades! Fãs de Hogwarts Legacy, preparem-se para uma experiência ainda mais mágica! Pela primeira vez, o RPG de ação ambientado no mundo bruxo... Gamer Point|Do R7 27/01/2025 - 18h47 (Atualizado em 27/01/2025 - 18h47 ) twitter

Fãs de Hogwarts Legacy, preparem-se para uma experiência ainda mais mágica! Pela primeira vez, o RPG de ação ambientado no mundo bruxo receberá suporte oficial para mods no PC. Com o lançamento do recurso marcado para 30 de janeiro, os jogadores terão acesso a conteúdos criados pela comunidade diretamente pelo menu principal do jogo. Vou explicar como isso funciona, o que você pode esperar e como criar seus próprios mods.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todas as novidades!

