HONOR Magic7 Lite Chega ao Brasil com Bateria Gigante e IA para Segurar o Ritmo do Dia a Dia Cansado de procurar tomadas no meio do dia? A HONOR, marca global de tecnologia e inovação, acaba de lançar no Brasil o HONOR Magic7... Gamer Point|Do R7 18/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 18/06/2025 - 18h36 )

Cansado de procurar tomadas no meio do dia? A HONOR, marca global de tecnologia e inovação, acaba de lançar no Brasil o HONOR Magic7 Lite, um smartphone projetado para quem precisa de bateria de longa duração e alta performance. O aparelho, que desembarcou no país em 3 de junho, se destaca por sua bateria de 6600mAh – a maior já lançada pela marca –, baseada na tecnologia Silicon-Carbon, que garante maior eficiência energética e autonomia prolongada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todos os detalhes sobre esse lançamento incrível!

