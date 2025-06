Incêndio em Balão de Ar Quente em Praia Grande (SC) Deixa Oito Mortos Um trágico acidente com um balão de ar quente em Praia Grande, Santa Catarina, neste sábado (21), resultou na morte de oito pessoas... Gamer Point|Do R7 21/06/2025 - 14h16 (Atualizado em 21/06/2025 - 14h16 ) twitter

Um trágico acidente com um balão de ar quente em Praia Grande, Santa Catarina, neste sábado (21), resultou na morte de oito pessoas e deixou 13 sobreviventes. A Polícia Civil, com base no relato do piloto que sobreviveu, aponta que o incêndio teria sido causado por um maçarico que estava no cesto da estrutura.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

