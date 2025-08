Infinix Lançará Note 50S no Brasil com Tela Curva de 144Hz e Preço Exclusivo A Infinix confirmou a chegada do NOTE 50S ao Brasil no segundo semestre de 2025. O smartphone, que já está disponível em outros países... Gamer Point|Do R7 05/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 18h58 ) twitter

A Infinix confirmou a chegada do NOTE 50S ao Brasil no segundo semestre de 2025. O smartphone, que já está disponível em outros países, se destaca por sua tela curva AMOLED 3D de 6,78″ com taxa de atualização de 144Hz, projetada para uma experiência imersiva, especialmente para jogos e consumo de conteúdo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point para saber mais sobre esse lançamento incrível!

