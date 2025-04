Into the Dead: Our Darkest Days | Review (PC) Quando me deparei com Into the Dead: Our Darkest Days, não sabia bem o que esperar, talvez eu teria a mesma sensação de This War of... Gamer Point|Do R7 21/04/2025 - 23h25 (Atualizado em 21/04/2025 - 23h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Into the Dead: Our Darkest Days

Quando me deparei com Into the Dead: Our Darkest Days, não sabia bem o que esperar, talvez eu teria a mesma sensação de This War of Mine e foi basicamente isso. A ideia de um jogo de apocalipse zumbi não é exatamente algo novo no mercado, mas logo percebi que este título tinha algo de especial. Não é um jogo que tenta agradar. Pelo contrário, ele te joga de cara em um cenário devastador, sem explicações, e exige que você lide com as consequências de suas escolhas de uma forma implacável. E foi isso que me fez continuar — a crueza da experiência e a constante sensação de que estou apenas tentando sobreviver, sem nenhum glamour, sem nenhuma vitória fácil.

Não perca a oportunidade de entender mais sobre essa experiência única e desafiadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Fortnite anuncia temporada Star Wars com Jar Jar Binks Sith e Estrela da Morte

Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB com 8GB de RAM sai por só R$2.799 no Pix na Amazon!

The Last of Us: Piticas Lança Coleção Exclusiva da 2ª Temporada da Série