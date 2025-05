JBL Charge 6: A Evolução do Som Portátil com Bateria de 24h e AI Sound Boost JBL Charge 6 Chega ao Mercado: O Que Há de Novo na Sucessora da Charge 5? A JBL, líder mundial no segmento de áudio, acaba de anunciar... Gamer Point|Do R7 06/05/2025 - 13h47 (Atualizado em 06/05/2025 - 13h47 ) twitter

JBL Charge 6 Chega ao Mercado: O Que Há de Novo na Sucessora da Charge 5? A JBL, líder mundial no segmento de áudio, acaba de anunciar uma novidade que promete agitar o mercado de caixas de som portáteis: a JBL Charge 6. Aguardada com grande expectativa pelos audiófilos mais exigentes, que buscam uma experiência auditiva imersiva em qualquer lugar, este lançamento demonstra o compromisso da marca em atualizar seus produtos consagrados, como a amada JBL Charge 5, incorporando inovações tecnológicas significativas e um impacto sonoro ainda maior. A nova caixa de som bluetooth chega para reforçar o portfólio da empresa, que já é referência em embalar a trilha sonora de festas, passeios ao ar livre e encontros com amigos e família.

